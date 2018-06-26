Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 11:01

Terörden temizlenen Pervari’de sahabe türbesinin ziyaretçisi arttı

Siirt’in Pervari ilçesinde bulunan ve cennetle müjdelenen sahabelerden biri olan Abdurrahman Bin Avf’ın türbesi, bölgenin terörden temizlenmesiyle beraber ilgi görmeye başladı.

Terörden temizlenen Pervari’de sahabe türbesinin ziyaretçisi arttı

26 Haziran 2018 11:01


Siirt’in Pervari ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Yukarıbalcılar köyünde bulunan ve cennetle müjdelenen sahabelerden biri olan Abdurrahman Bin Avf’ın türbesinin ziyaretçileri, bölgenin terörden temizlenmesiyle birlikte arttı. Daha önce terör yüzünden gelinemeyen türbeye, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, türbe ve çevresinde bakım yapılmasını istiyor.


Vatandaşlardan Mehmet Şükrü Uras, Aşere-i Mübeşşere’den olan Abdurrahman Bin Avf Hazretlerinin türbesinin içinde yer alan bir meşe ağacının yapraklarının kış aylarında da dökülmediğini aktardı. Türbenin din turizme kazandırılmasını isteyen Uras, "Hayattayken cennet ile müjdelenen on sahabeden biri olan Abdurrahman Bin Avf Hazretlerinin makamının bulunduğu Pervari ilçesi Yukarıbalcılar köyündeyiz. Buranın inanç turizmine kazandırılması bekleniyor. Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi ve Pervari Belediyesinin bir çalışması var, bölgemizdeki huzur iklimiyle birlikte bu coğrafyanın manevi iklimi gün yüzüne çıkmayı başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde burası inanç turizme kazandırılacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç