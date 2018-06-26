Terörden temizlenen Pervari’de sahabe türbesinin ziyaretçisi arttı

Siirt’in Pervari ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Yukarıbalcılar köyünde bulunan ve cennetle müjdelenen sahabelerden biri olan Abdurrahman Bin Avf’ın türbesinin ziyaretçileri, bölgenin terörden temizlenmesiyle birlikte arttı. Daha önce terör yüzünden gelinemeyen türbeye, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, türbe ve çevresinde bakım yapılmasını istiyor.

Vatandaşlardan Mehmet Şükrü Uras, Aşere-i Mübeşşere’den olan Abdurrahman Bin Avf Hazretlerinin türbesinin içinde yer alan bir meşe ağacının yapraklarının kış aylarında da dökülmediğini aktardı. Türbenin din turizme kazandırılmasını isteyen Uras, "Hayattayken cennet ile müjdelenen on sahabeden biri olan Abdurrahman Bin Avf Hazretlerinin makamının bulunduğu Pervari ilçesi Yukarıbalcılar köyündeyiz. Buranın inanç turizmine kazandırılması bekleniyor. Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi ve Pervari Belediyesinin bir çalışması var, bölgemizdeki huzur iklimiyle birlikte bu coğrafyanın manevi iklimi gün yüzüne çıkmayı başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde burası inanç turizme kazandırılacak" dedi.