Siirt'in Pervari kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, Pervari ilçesinde bulunan Yazlıca Dağı (Herekol) Dağı bölgesinde 24 Eylül 2018 günü saat;13.30 sıralarında icra edilen şehit Jandarma yüzbaşı Yunus Çelebi- 4 operasyonu kapsamında, Çakırsöğüt 3'ncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı Çakır-6 unsurları tarafından, gerçekleştirilen arazi arama/tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet boş uçaksavar kovanı, 3 adet bantlanmış pil bloğu, 4 adet mutfak tüpü, 3 çift Mekap ayakkabı, 2 adet battaniye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir" denildi.