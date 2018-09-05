THY ile görüşmelerden olumlu sonuçlar alındı

Siirt’te tarifeli uçak seferlerinin biran evvel başlatılabilmesi için yoğun bir çaba harcadıklarını kaydeden Vali Atik, havayolu seferlerinin olmamasının Siirt ve yatırımcılar üzerinde de olumsuz bir algı oluşturduğunu, uçuşların hızlı bir şekilde başlatılması gerektiğini kaydetti.

Ak Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören de Siirt’te büyük potansiyelin olduğuna dikkat çekerek, Siirt havalimanının biran evvel faaliyete geçmesi için büyük bir gayretle çalıştıklarını, uçuşlar ile ilgili tüm sorunları masaya yatırıldığını söyledi.

THY Genel Müdür Bilal Ekşi ise seferlerin başlatılması için çalışmaların sürdüğünü, uçuşlarda kullanılacak uçakların planlamasının yapıldığını ifade etti. Görüşmede; tarifeli uçuşların en kısa zamanda başlanması, Siirt Havalimanında onarım ve teknik altyapı ile ilgili onarım ve tadilat çalışmalarının hızlandırılması, tadilatların tamamlanmasıyla birlikte uçak bilet satışlarına başlanması, uçak inişlerini güvenli bir şekilde sağlayan ILS cihazının entegrasyonu ve THY ait A-319 tipi 140 kişilik uçakların ilk etapta İstanbul ve Ankara’ya seferler düzenlemesi planlandı.