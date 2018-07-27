Tiftik keçisi koruma altına alındı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda ilgili kurum yetkilileri ve yürütücü sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin detayları anlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" ile yerli tiftik keçilerinin gen kaynağının korunması, sayılarının ve verimlerinin arttırılması hedefleniyor. Proje ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, "İlimizde halk elinde ıslah projelerinden birisi yürütülüyor ve proje kapsamında kayıtlı 5 bin 100 adet tiftik keçisi varlığı bulunuyor. 2017 yılında 3 bin 100 adet yavru alındı ve alınan yavruların yüzde 30’u damızlık olarak seçildi. Burada hayvanların halk elinde verimlerini artırmak istiyoruz. Yetiştiricilerimize 40 TL baş anaç keçi ve oğlak desteği, 70 TL baş elit sürü desteği ve 200 TL baş damızlık koç ile teke desteği ödenmektedir. Bu proje hayvan varlığımızı kurtarmak ve yerli gen kaynaklarımızı korumak adına çok önemlidir" dedi.