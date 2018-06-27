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27 Haziran 2018 10:07

Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday alımlarına başladı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday alım sezonunu açtı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday alımlarına başladı

27 Haziran 2018 10:07


TMO Müdürlüğü, Kurtalan ve yöresinden bu yıl 35 bin ton buğday alımı hedefliyor. Bereketli bir hasat mevsiminin geçtiği Kurtalan cevresi ve Garzan Ovasında, buğday hasadı yapan çiftçi, soluğu TMO’da alıyor. TMO Müdürlüğü yetkilileri, randevu sistemiyle alım yaptıklarını belirtti. Üreticiler iyi fiyat veren TMO’ya ürünlerini teslim ediyor. Buğday alımlarının Ağustos’a kadar devam edeceğini belirten TMO yetkilileri “Bu yıl Garzan Ovasında 35 bin tonun üzerinde buğday almayı hedefliyoruz. Şuana kadar yapılan randevu talep alımlarında 30 bin ton ve üzeri randevu alan çiftçi ve üreticilerimiz bulunmaktadır" dedi.


İlçemizde hububat alımları gerçekleştiren TMO günde ortalama 39 kamyon ürün alıyor.




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