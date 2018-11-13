Toprak olan okul bahçelerine kilitli parke taşı döşendi

Kent merkezinde bulunan toprak olan okul bahçesinde yağışlı havalarda oluşan çamur nedeniyle öğrencilerin kullanabileceği alanın daralması ve görüntü kirliliğinin olmaması için Siirt Belediyesi harekete geçti. Siirt Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Haşim Öztanık İlkokulu bahçesine bin 200 metrekare kilitli parke taşı döşenerek, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Okul yöneticileri ve öğrenciler, bu hizmetlerinden dolayı Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'a teşekkür etti.

Okul bahçesine döşenen kilit parke sonrası olumsuz ortamdan kurtulan öğrencilerin nezih bir ortama kavuşmanın sevincini yaşadığını söyleyen Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşah Taşkın, “Belediye olarak okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Çocuklarımıza sunacağımız katkı, geleceğimize yaptığımız en önemli yatırımdır. Bu bilinçle eğitim ve öğretime ayrı bir önem veriyoruz” dedi.