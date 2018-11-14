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Tuğgeneral Halil Soysal, Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti

Şırnak 23’üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti.

Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.


Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'te gelen Tuğgeneral Soysal, ziyaret ettiği Vali Atik'i ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tuğgeneral Soysal'a, Siirt'te Tugay Komutanlığı döneminde yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde de üstün başarı dileğinde bulundu.


Ziyarette, Tümgeneral Soysal'a, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay eşlik etti.

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