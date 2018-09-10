İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tümgeneral İlbaş, Vali Atik'i ziyaret etti

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Hacı İlbaş, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Hacı İlbaş, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.


Bölgede çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Atik tarafından karşılandı. İlbaş, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tümgeneral İlbaş'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, bir süre sohbet etti. Vali Atik, ziyaretleri anısına Tümgeneral İlbaş'a, üzerinde Türk bayrağı işlemeli yöreye ait el dokuması Siirt Tiftik battaniyesi hediye etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay eşlik etti

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.