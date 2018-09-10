Tümgeneral İlbaş, Vali Atik'i ziyaret etti

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Hacı İlbaş, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Bölgede çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Atik tarafından karşılandı. İlbaş, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tümgeneral İlbaş'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, bir süre sohbet etti. Vali Atik, ziyaretleri anısına Tümgeneral İlbaş'a, üzerinde Türk bayrağı işlemeli yöreye ait el dokuması Siirt Tiftik battaniyesi hediye etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay eşlik etti