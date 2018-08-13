Umuda yolculuk Siirt’te bitti

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis’ten Diyarbakır istikametine gitmekte olan bir araçta göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine 12 Ağustos 2018 günü saat 18.50 sıralarında operasyon yapıldığını bildirdi. Baykan ilçesi girişinde yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 2’i kadın 3’ü çocuk 47’si Afgan, 2’si Pakistan ve 1’i Irak uyruklu 50 göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmenlere organizatörlük yaptığı değerlendirilen S.Ç., H.O. ve Ş.Y. adlı şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.