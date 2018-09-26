Üniversitede rektörün kardeşine özel kadro

Dr. Murat Erman'ın kardeşi Muhittin Selami Erman, kendisine özel açılan kadroyla önce öğretim görevlisi oldu, sonra da müdür yardımcısı görevine getirildi.

Edinilen bilgilere göre, SİÜ web sitesinde, 20 Aralık 2017'de Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Mülkiye Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı'na öğretim görevlisi alımı ilanına çıktı. Açılan iki ilandan birine başvuran 17 kişiden 10'u sınava girerken, diğer kadroya ise ilana özel şartlar eklenerek sadece rektörün kardeşi Muhittin Selami Erman'ın müracaat etmesi sağlandı. Hem de tek kişilik özel kontenjan türü eşit ağırlık olmasına rağmen Sözel ALES puanı türü dikkate alındı.

Bir kurumda memurken önce üniversiteye memur, daha sonra sekreter ve öğretim görevlisi yapılan rektörün kardeşi Muhittin Selami Erman, daha önce sekreteri olduğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda görevlendirildikten sonra ise müdür yardımcısı yapıldı. Rektör Erman'ın Siirt Üniversitesini, aile üniversitesine dönüştürme çabası tepkiyle karşılandı.