Vali Atik, 112 acil merkez binasında incelemede bulundu

Kamu görevlileri ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Atik, inşaat alanını gezerek proje hakkında bilgi aldı. Siirt’te eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan spora ve pek çok alanda önemli kamu yatırımların gerçekleştirildiğine dikkat çeken Vali Atik, amaçlarının vatandaşlara en iyi ve en kaliteli hizmet sunmak olduğunu belitti. Vali Atik, ülke genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve valilikler bünyesinde hizmet vermekte olan 112 acil çağrı merkezleri ile 110 itfaiye, 112 sıhhi imdat, 155 polis imdat ve 156 jandarma, 122 AFAD, 177 Orman Yangın gibi acil çağrı hizmetlerinin tek bir merkez altında birleştirilmesi ve acil çağrıların bu merkezlerden karşılanarak sevk ve koordine edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezinin 5 bin 60 metrekare alan üzerinde yapımına başlandığını kaydeden Vali Atik, Proje bedelinin 10 milyon 600 bin TL olduğunu, hizmet binasının 12 Aralık 2019’da tamamlanacağını sözlerine ekledi.