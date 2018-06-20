Vali Atik, ‘Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce’nin başkanlığında Diyarbakır ilinde 6 ilin Vali, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanlarının katılımıyla “Bölge Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirildi. Aralarında Siirt’in de bulunduğu 6 ilin Vali, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanlarının yer aldığı toplantıda, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için alınması gereken önlemler görüşüldü.