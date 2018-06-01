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01 Haziran 2018 15:35

Vali Atik, Dereyamaç’ı ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Tillo ilçesine bağlı Dereyamaç köyünü ziyaret etti.

Vali Atik, Dereyamaç’ı ziyaret etti

01 Haziran 2018 15:35


Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve beraberindekiler, Tillo ilçesine bağlı Dereyamaç köyünü ziyaret etti. Köy Muhtarı Cevdet Uysal tarafından karşılanan Vali Atik, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, sorun ve isteklerini dinledi. Köyde yürütülen çalışmalar hakkında Muhtar Cevdet Uysal’dan bilgi alan Vali Atik daha sonra vatandaşlarla birlikte ‘Şeyh Muhammed El Hazin’ türbesini ziyaret etti. Ziyaret çıkışında açıklamalarda bulunan Vali Atik, evliya ve ulema diyarı Siirt’in çok kıymetli kültürel değerleri topraklarında barındırdığını belirterek, kentin sahip olduğu zengin kültürel değerlerin iyi tanıtılması gerektiğini vurguladı.


Dereyamaç köyünde incelemelerini tamamlayan Vali Atik daha sonra Siirt’te döndü.




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