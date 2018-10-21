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Vali Atik esnafı ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kentteki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.


Vali Ali Fuat Atik, Tillo caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini yetkililere not aldırdı. Daha sonra Zevye mezarlığının karşısında yapım inşaatı devam eden Şeyh Faraç Camisi'nde incelemelerde bulunan Vali Atik, cami inşaatını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Siirt'in huzur adası olduğunu kaydeden Vali Atik, hedeflerinin Siirt'i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek olduğunu kaydetti.

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