Vali Atik esnafı ziyaret etti

Vali Ali Fuat Atik, Tillo caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini yetkililere not aldırdı. Daha sonra Zevye mezarlığının karşısında yapım inşaatı devam eden Şeyh Faraç Camisi'nde incelemelerde bulunan Vali Atik, cami inşaatını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Siirt'in huzur adası olduğunu kaydeden Vali Atik, hedeflerinin Siirt'i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek olduğunu kaydetti.