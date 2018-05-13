Vali Atik gazetecilerin programına konuk oldu

Programda ’Ilusu barajının 2019 yılının başlarında su tutmaya başlayacağını ve bağlantılı yolların hangi aşamada olduğu’ yönündeki bir soruya Vali Atik, Siirt-Kurtalan ve Siirt-Batman karayolu sorununu tamamıyla aşarak, yerelde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmayacaklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları

Kentsel dönüşümün ne zaman başlayacağı ve hangi mahalleleri kapsayacağı şeklindeki soruya da yanıt veren Vali Atik, kentsel dönüşümü önemsediklerini, Siirt Belediyesi ile kapsamlı bir çalışma yapmayı planladığını, bu konuda somut adım atılacağını söyledi. Vali Atik, "Belki bitirmek bize nasip olmaz; ama başlatman bize nasip olacak. Biz temelini atacağız. Belediye Başkanımız Ceyhun Dilşad Taşkın, milletvekilimiz Yasin Aktay ve AK Parti İl Başkanı F. Özgür Çalapkulu ile böyle bir adım atacağız. Siirt çok güzel ve yaşanılır bir kenttir. İnsanlar burada kendini güvende hissediyor. Nitekim önceki gün ilimize gelen sanatçılar Siirt’i çok sevdi. Bu güzel memleketi daha da yaşanılır bir kent haline getiriyoruz. Burada tabi ki basınımızın duruşu çok önemlidir. Geldiğim günden beri bize yol gösteriyor, hem de bizi daha fazla hizmet yapmaya teşvik ediyor. Önerileri bizleri mutlu ediyor. Bu bakımdan basına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Siirt Havaalanını Ramazan bayramından hemen sonra hizmete açmayı planladıklarını aktaran Vali Atik, Güres ve Aydınlar Caddeleri üzerinde yer alan Vakıflar Müdürlüğüne ait atıl durumdaki binanın yıktırılması için girişimlerde bulunduklarını, buranın yeşil alan veya başka şekilde değerlendirilmesini istediklerini aktardı. Vali Atik, seçim güvenliği ile ilgili olarak da halkın özgür bir şekilde sandık başına giderek hiçbir baskı veya tehdit altında olmadan oylarını kullanmaları için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Siirt’in eşsiz bir doğa güzelliğini bulunduğunu dile getiren Vali Atik, "Eşsiz Doğal güzelliklere sahip Siirt, kültürel açıdan hem Mezopotamya, hem de Anadolu Uygarlıklarının izlerini taşıyan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış bir kenttir. Nitekim 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle çok zengin bir medeniyet dokusuna sahip Siirt’in bu güzelliklerinin tanıtılması için çeşitli projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.