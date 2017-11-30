Vali Atik göçükte kalan yaralıları ziyaret etti

Şirvan ilçesi Soğanlı köyünde dün gece aniden bastıran yağmur nedeniyle Cemal Coşkun’a ait toprak evde meydana gelen göçükte 8 kişi toprak altında kaldı. Cemal Coşkun ve 2 çocuğu ölürken, eşi ve 4 çocuğu ise yaralı olarak kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Ali Fuat Atik, “Şiddetli yağmurun yağması sonucu göçük altında kalan aileye Allah’tan rahmet diler, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Acılı ailemize ve halkımıza başsağlığı diliyorum” dedi.