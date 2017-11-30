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30 Kasım 2017 10:48

Vali Atik göçükte kalan yaralıları ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde göçük altında kalan yaralıları ziyaret etti.

Vali Atik göçükte kalan yaralıları ziyaret etti

30 Kasım 2017 10:48


Şirvan ilçesi Soğanlı köyünde dün gece aniden bastıran yağmur nedeniyle Cemal Coşkun’a ait toprak evde meydana gelen göçükte 8 kişi toprak altında kaldı. Cemal Coşkun ve 2 çocuğu ölürken, eşi ve 4 çocuğu ise yaralı olarak kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Ali Fuat Atik, “Şiddetli yağmurun yağması sonucu göçük altında kalan aileye Allah’tan rahmet diler, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Acılı ailemize ve halkımıza başsağlığı diliyorum” dedi.




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