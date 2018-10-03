Vali Atik, hasta ve engelli vatandaşın davetini kırmadı

Öğle saatlerinde Helvacılar Çarşısı esnafını ziyaret eden Vali Atik, Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince yılın ahisi seçilen 50 yıllık terzi Ahmet Alak'ı işyerinde ziyaret etti. Siirt'te bir dönemin giyimi olan ve saf tiftikten yapılan "şal şapik" elbisesini yakından inceleyen Vali Atik, küçük esnaflara yönelik getirilen KOBİ desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Vali Atik ziyaret sırasında karşılaştığı hasta bir vatandaşın duasını aldı. Vali Atik, Hacı Erkal adlı engelli olduğunu belirten vatandaşın davetini kırmayarak evine gitti. Yalnız yaşayan ve maddi durunu iyi olmadığı için zor günler geçirdiğini belirten Erkal'in akülü sandalye talebini yerine getiren Vali Atik, ayrıca yaşlı adama kira yardımı bulunacağı sözünde bulundu. Vali Atik, aynı mahallede evinin kapısında karşılaştığı Cemalettin, Sabri ve Emine Kaya adlı engelli kardeşleri de ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Atik daha sonra Sakarya Mahallesinde 60'ı yatılı 100'ün üzerinde talebesi bulunan Çalapkulu kız ve erkek Kur'an Kursunu ziyaret ederek, kurs sorumlusu Abdulcelil Oğuz'tan bilgi aldı. İl Müftüsü Faruk Arvas'ın da hazır bulunduğu ziyarette, talebeler Kur'an-ı Kerim okudu.