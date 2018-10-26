Vali Atik muhtarların sorunlarını dinledi

Polis evinde düzenlenen toplantıya Vali Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Emniyet Müdür Vakili Saruhan Kızılay, mahalle muhtarları katıldı. Muhtarları dinleyen Vali Atik, Siirt'te sağlanan huzur ve güven ortamının daha da güçlendirilmesinde muhtarlara önemli görevler düştüğünü, kentin diğer sorunlarını da hep birlikte çözeceklerini aktardı. Muhtarlar adına konuşan Kooperatif Mahallesi Muhtarı Metin Barbarosoğlu ise emeği geçenlere teşekkür ederek, Siirt Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerden büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti. Yapılan konuşmaların ardından Siirt Belediyesi tarafından 20 muhtara bilgisayar hediye edildi.