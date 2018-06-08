Vali Atik, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Merkez Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Karne dağıtım töreninde, başarılı öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Atik, 20017-2018 eğitim ve öğretim yılsonu tatilinin tüm eğitim camiasına ve ilimize hayırlı olmasını diledi. Başarılı öğrencileri kutlayan Vali Atik, öğrencilerden yaz tatilini çok iyi değerlendirmelerini ve bol bol kitap okumalarını istedi. Vali Atik, eğitilmiş bireylerin, gelecekte en büyük güvencemiz olacağını sözlerine ekledi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 4 bin 586 öğretmenin görev yaptığı Siirt il genelinde 91 bin 753 öğrenciye karne dağıtıldı.