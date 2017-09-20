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20 Eylül 2017 10:16

Vali Atik operasyon bölgesinde

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, terör örgütü PKK’nın Akmeşe grubu olarak bilinen 12 teröristin öldürüldüğü operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Atik operasyon bölgesinde

20 Eylül 2017 10:16


Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3’ncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile birlikte, 12 teröristin etkisiz hale getirildiği Eruh ilçesi Akmeşe kırsalındaki operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgeye helikopterle gelen Vali Atik ve beraberindekiler, operasyon bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Askerlerle de sohbet edip moral veren Vali Atik, “Bölgede huzurun ve güvenin tesisi için çok zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık içinde görevlerini yürüten tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. İlimize yönelik büyük bir eylem hazırlığı içinde bulunan teröristlerin, güvenlik güçlerimizin başarılı istihbari çalışmaları neticesinde 12 kişilik grup, silah ve teçhizatları ile etkisiz hale getirilmiştir” dedi.


Vali Atik, daha sonra, Pervari ilçesi Doğan köyü askeri üs bölgesine geçerek, yapımı devam eden Siirt-Pervari, Van-Şırnak güvenlik yolunu inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.




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