Vali Atik, Siirt halkını Hamsi Festivali'ne davet etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığınca yürütülen ‘Kardeş Şehirler Projesi' kapsamında Trabzon ve Siirt'in kardeş şehir olmasının ardından 21 Kasım'da düzenlenecek olan "Siirt Hamsi Festivali"ne tüm Siirt halkını davet etti.

Vali Atik, Siirt ve Trabzon illeri arasında kurulan gönül köprüleri ve kardeşlik bağının pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek Hamsi Festivalinde, 20 ton hamsi balığının vatandaşlara ikram edileceğini dile getirdi.

Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerinin Siirt'te yaşanacağını söyleyen Vali Atik, festival kapsamında, Trabzon ve Siirt'te özgü halk dansları gösterileri, yöresel stantların açılması, konserler ve Siirt'in tarihi ve kültürel mekanların gezileceğini, Trabzon ilimizden içinde gazetecilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de yer aldığı 150 kişilik bir ekibin kentte misafir edileceğini ayrıca komşu illerden de katılımın sağlanacağını belirtti. Festivalin 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılacağını anlatan Vali Atik, "Tüm Siirt halkını kardeşlik şölenine davet ediyorum” dedi.