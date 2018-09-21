Vali Atik vatandaşlarla bir araya geldi

Her cuma günleri farklı mahallelerdeki vatandaşlara ziyaretlerini sürdüren Vali Atik, Barış Mahallesi Molla Ömer Camisi'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla tokalaşıp sohbet eden Vali Atik, caminin alt katında bulunan taziye evine uğrayarak, vefat eden 93 yaşındaki Adile Kayaalp'in yakınlarına başsağlığında bulundu.

Vali Atik daha sonra beraberinde Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve diğer emniyet görevlileriyle, Emniyet Müdürlüğünce muharrem ayı nedeniyle hazırlanan aşureleri vatandaşlara dağıttı.