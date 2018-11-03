Vali Atik'in Siirt Trabzon Kardeşlik Projesi tuttu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in çabaları sonucu 18 Kasım'da Siirt'te düzenlenecek olan Hamsi Festivali'ne bölge illerinin stant kurmasıyla kardeşlik bağlarının bölgeye de yayılması hedefleniyor.

Siirtliler, iki ay önce Siirt ile Trabzon Spor Kulüpleri arasında imzalanan kardeşlik protokolü ile karşılıklı ziyaretlerin ardından hamsi festivaline ev sahipliği yapacak. 18 Kasım'da Siirt Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek olan hamsi festivalini Siirt Valiliği organize ediyor, Trabzon Ortahisar Belediyesi de 20 tonun üzerinde pişirdiği hamsileri davetlilere dağıtacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da destek verdiği “Basın Mensupları Gönül Elçisi” ile başlayan Siirt Trabzon kardeşlik projesinin festival ayağında, Siirtli yerel ses sanatçıları ve Karadenizli sanatçılar sahne alacak. Her iki bölgenin folklorik gösterilerinin yapılacağı festivalde ayrıca bölge illerinin de kültürel stant kuracak olması projenin bölgeye de yayılması sağlanması olacak.