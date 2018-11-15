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Vali Atik'ten eğitim kurumlarına ziyaret

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik ile birlikte Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulunu ziyaret etti.


Okul bahçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Atik, öğrencilerle badminton oynadı. Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Atik, 8. sınıfların İngilizce dersine katılarak, öğrencilere çeşitli sorular sordu, yabancı dil öğrenmenin önemine değindi. Öğrencilere eğitim ile ilgili tavsiyelerde de bulunan Vali Atik, il genelinde eğitim kalitesinin daha da yükseltmesi için çaba harcadıklarını söyledi.


Atik çifti, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

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