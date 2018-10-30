Vali Atik'ten tarihçi yazar Sırma'ya geçmiş olsun ziyareti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, ani bir rahatsızlık sonucu Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İlahiyat Fakültesi Dekanı ve tarihçi yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre ve hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Atik, hastanede tedavi gören Sırma'yla görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Atik, "İhsan Süreyya Sırma hocamız, ülkemizin ve ilimizin önemli değerlerinden biridir. Kendisine Allah'tan acil şifalar dilerim. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Hekimlerimiz gereken tedavi yapıyorlar” dedi.

Vali Atik'in hastane ziyaretine, Garnizon Komutan Vekili Albay Murat Güzelcan, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay eşlik etti.