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05 Temmuz 2018 12:10

Vali denetledi, çalışmalar hızlandırıldı

Siirt Havaalanı ve Siirt-Kurtalan karayolunda incelemede bulunan Vali Ali Fuat Atik, sıcaklardan dolayı ağır işleyen havaalanındaki çalışmaların çift vardiyaya çıkartılarak vaktinden önce bitirilmesi için firma yetkililerinden taahhüt aldı.

Vali denetledi, çalışmalar hızlandırıldı

05 Temmuz 2018 12:10


Siirt Valisi Ali Fuat Ekip, kentte devam eden çalışmaları denetledi. Vali Atik, ilk olarak havaalanına gitti, yapılan çalışmaları yerinde denetledikten sonra firma yetkililerinden bilgi aldı. Yaklaşık iki yıldır uçuşlara kapalı olan ve sonbahara doğru tamamlanacağı belirtilen havaalanında çalışmaların hızlandırılarak çift vardiyaya çıkarılmasını isteyen Vali Atik, Siirt kamuoyunun merakla beklediği havaalanına biran önce açılması için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.


Vali Atik, daha sonra Siirt Kurtalan yolunda yapılan çalışmaları denetledi, yolu yapan firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje bedeli 150 milyon TL olan Siirt-Kurtalan karayolunun standartların üstünde ve bitümlü sıcak karışım (BSK) olacağını, Ilısu Barajı altında kalacak bölgelerde çalışmaların yoğunlaştırılacağı, yılsonunda yeni köprüden geçişlerin sağlanacağı aktarıldı.




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