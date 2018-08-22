Vali şehit yakınlarını yalnız bırakmadı

Vali Atik, beraberinde diğer yetkililerle Ekmekçiler köyünde şehit yakınları ile bir araya gelip, bayramlarını kutlandı. Daha sonra şehitlerin mezarını ziyaret eden Vali Atik, burada şehitler için dua etti. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Vali Atik, "Şehit ailelerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi. Şehit çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Atik daha sonra Eruh ilçesinin Dikboğaz köyüne geçerek, Jandarma Karakol Komutanlığında Mehmetçikle bayramlaştı. Eruh ziyareti, önceki gün vefat eden köy muhtarı ve güvenlik korucusu Abdülaziz Acar’ın ailesine ve köy halkına taziyede bulunmayla sona erdi.

AK Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay’da ziyarete katıldı.