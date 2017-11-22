Vali’nin eşinden engelli öğrenciye pamuklu şeker

Türk Telekom Özel Eğitim Merkezi Ortaokulunu ziyaret eden Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, öğrencilerin el becerileriyle yapmış oldukları ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Fulya Atik, daha sonra bir araya geldiği öğrencilere pamuklu şeker verdi.

Bir toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel alanda kalkınmasının eğitime verdiği değerle ölçüldüğünü belirten Fulya Atik, eğitim camiasına destek olmak, sorunlarını paylaşmak, çözmek ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla engelli öğrencileri ziyaret ettiğini söyledi.

Mobilya İç Mekan Tasarım Öğretmeni İdris Kevir ise öğrencilere, kendilerinin başarabileceği el emeğine dayalı ürünler yaptırdıklarını ve ortaya da çok önemli eserler çıktığını aktardı. Kevir, "Buradaki amacımız bir işin yapmanın ve bitirmenin zevkini, kendine güven sağlama gibi etkinlikler yapıyoruz. İlerde öğrencilerimizin herhangi bir iş yerinde çalıştığı zaman en azından iş yerinde çalışma kurullarını öğrensin gizli becerileri olsun. El pratikleri olsun. Bu tür eğitimleri vermekteyiz” dedi.

Türkiye Omurilik Felçler Siirt İl Temsilcisi Barış Amcalar da Türk Telekom Özel Eğitim öğrencilerinin misafiri olduklarını söyledi. Amcalar, "Daha önceden ziyaret için geldiğimde bir çocuğumuzun pamuklu şekeri çok sevdiğini söylemişti. Ben de ona ve tüm öğrencilere pamuklu şeker getireceğimi söylemiştim. Bugün o sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu çocuklarımızı mutlu etmek aslında çok kolay önümüzde 3 Aralık Dünya Engelliler günü var. O günlerde ziyaretçileri çok fazla oluyor. Onun dışındaki günlerde ise ziyaretçileri maalesef olmuyor. Özellikle engellilerimiz sadece o günde anılmak istemiyor. Onlara bir şey getirmenize gerek yok. Sadece onları ziyaret ettiğinizde bile o mutluluğu ve tebessümü yüzlerinde görebilirsiniz” diye konuştu.

Barış Amcalar, yanında getirdiği pamuklu şekeri, önceki ziyaretinde kendisinden talep eden zihinsel engelli Hakan Çınar adlı öğrenciye verdi. Çınar da, "Pamuk şekeri aldığınız için çok mutluyum" dedi.