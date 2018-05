Veysel Karani anma etkinlikleri düzenlendi

Veysel Karani Beldesi türbe avlusunda saat 10.30’da sakalı şerif ziyaretiyle başlayan program gece saatlerine kadar sürdü. Gündüz düzenlenen programda çeşitli okul öğrencileri ve Halk Eğitim Merkezi müzik grubunca ilahi söylendi. Akşam saatlerindeki program ise havanın yağışlı olması nedeniyle bir düğün salonunda, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan Kaymakamı Cuma Çotu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı.

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda günün anlamını belirten bir konuşma Baykan Kaymakamı Çotu, valiliğin himayesinde Veysel Karani’ye yakışır bir program hazırladıklarını söyledi. Tüm anneler ve anne adayların günlerini kutlayan Kaymakam Çotu, "Tabi bugünü anlamlı kılan bir önemli husus daha var, bizler gelmiş geçmiş insanlar arasında annesini belki de en çok seven Veysel Karani hazretlerinin şehrindeyiz. Allah ondan ve annesine seven her kuldan razı olsun" dedi.

Semazen eşliğinde grup dergahın ilahi programı, emekli İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül tarafından söyleşi programı ve canlı performansla etkinlikler sona erdi.