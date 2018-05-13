Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 23:46

Veysel Karani anma etkinlikleri düzenlendi

Siirt Valiliği ve Baykan Kaymakamlığınca Veysel Karani’yi anma programı düzenlendi.

Veysel Karani anma etkinlikleri düzenlendi

13 Mayıs 2018 23:46


Veysel Karani Beldesi türbe avlusunda saat 10.30’da sakalı şerif ziyaretiyle başlayan program gece saatlerine kadar sürdü. Gündüz düzenlenen programda çeşitli okul öğrencileri ve Halk Eğitim Merkezi müzik grubunca ilahi söylendi. Akşam saatlerindeki program ise havanın yağışlı olması nedeniyle bir düğün salonunda, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan Kaymakamı Cuma Çotu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı.


Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda günün anlamını belirten bir konuşma Baykan Kaymakamı Çotu, valiliğin himayesinde Veysel Karani’ye yakışır bir program hazırladıklarını söyledi. Tüm anneler ve anne adayların günlerini kutlayan Kaymakam Çotu, "Tabi bugünü anlamlı kılan bir önemli husus daha var, bizler gelmiş geçmiş insanlar arasında annesini belki de en çok seven Veysel Karani hazretlerinin şehrindeyiz. Allah ondan ve annesine seven her kuldan razı olsun" dedi.


Semazen eşliğinde grup dergahın ilahi programı, emekli İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül tarafından söyleşi programı ve canlı performansla etkinlikler sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç