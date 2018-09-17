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Virajı alamayan otomobil okul bahçesine uçtu: 2'si ağır 4 yaralı

Siirt’te virajı alamayan otomobil bariyerlere çarparak, okul bahçesine uçtu.

Siirt'te virajı alamayan otomobil bariyerlere çarparak, okul bahçesine uçtu. Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, 14.00 sularında Siirt Kurtalan karayolu Kezer Çayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Volkan Karasungur'un kullandığı 34 ER 5652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce bariyerlere çarptı, daha sonra da eski Marmara Yatlı Bölge Okulunun bahçesine uçtu. Kazada, Volkan Karasurgun ile Şenol, Tuğba ve İnci Alkın yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan, Volkan Karasungur ve İnci Alkın'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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