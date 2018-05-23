Yatılı okuldan dünya üçüncülüğüne

Siirt’in Baykan ilçesi Kasımlı köyünde zor şartlarda okul okuyarak, sınavla kazandıkları Yatılı Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesini kazanan Ayşe Saldıran ve Rabia Eryeşil, geçen hafta Fas’tü düzenlenen ISB Liselerarası Bocce Gençler Şampiyonasında dünya 3’üncüsü oldu. Siirt’in gururu olan genç kızlar, dünya birincisi olmayı hedeflediklerini belirtti.

“Türkiye için her şeyi yaparım”

Kasımlı köyünden geldiğini ve en büyük destekçisinin ailesi olduğunu aktaran Ayşe Saldıran, "Anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. Fas’a gittim orada dünya 3’üncüsü oldum. Ama ben birinci olmayı hedefliyordum. Gelecekte daha iyi bir sporcu olmak için çok çalışacağım. Türkiye için her şeyi yaparım. Gelecek yıl dünya şampiyonu gelerek Türk bayrağını göndere çekmeyi hedefliyorum" dedi.

"Türkiye’yi gururlandıracak bir sporcu olacağım"

Hedeflerinin dünya şampiyonu olduğunu aktaran Rabia Eryeşil ise, "Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Seneye inşallah dünya şampiyonu gelerek ülkemizi gururlandırmak istiyorum. 8 yıldır Bocce sporuyla ilgileniyorum. Hedefimiz dünya birincisi olup, bayrağımızı göndere çekmek, İstiklal Marşımızı okutmaktı. Bir dahaki seneye inşallah şampiyon gelerek Türkiye’yi gururlandıracak bir sporcu olacağım” diye konuştu.

“Öğrencilere destek vermeye devam edeceğiz”

Öğrencilerin başarılı olması için her türlü olanağı sunan okul müdürü Mehmet Şair Kayaalp ise, büyük bir başarıya imza atan öğrencileri kutlayarak, dünya şampiyonluğu için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktardı. Kayaalp, “Bu başarıda beden eğitimi öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve tüm öğretmenlerimizin ortak bir emeği var. Bunun başlangıcında gruplarında şampiyon oldular. Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda da şampiyon olarak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandılar. Bu anlamda bizleri ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip başarılı şekilde döndüler. Şahsım ve okul adına onları kutlarım. Gelecekte büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.