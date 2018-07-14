Yaylalardan sonra meralara da huzur geldi

Siirt’te yaylalardan sonra meralara da huzur gelirken Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "Artık eskiden yasaklı olan meralarda insanlarımız hayvanlarını rahatlıkla otlatabiliyorlar" dedi.

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İl Müdür Yardımcısı Asım Şen, Kurtalan İlçe Müdürü Bedrettin Ekinci ve kurum personelinin katılımıyla Kurtalan ilçesi Azıklı, Yayıklı, Saipbeyli, Çayırlı, Ekinli köyleri ve Kayabağlar beldesi göletlerine, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü’nden özel ekip ve koruma tankerleriyle getirilen balıklar bırakıldı.

Sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi için kurum olarak geçen sene de göletlere balık bırakıldığını aktaran Tarım ve Orman İl Müdürü Demirhan, 2018 yılında göletleri balıklandırma projesi çerçevesinde Kurtalan’da çalışma başlatıldığını aktardı.

"Yasaklı olan meralarda insanlarımız hayvanlarını rahatlıkla otlatabiliyor"

Kurtalan’da 6 gölete aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldığını dile getiren Demirhan, "Bölgemizde ve ilimizde son dönemde artan huzur ile birlikte farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Üreticilerimiz farklı alanlara kaydırıyoruz. Artık eskiden yasaklı olan meralarda insanlarımız hayvanlarını rahatlıkla otlatabiliyorlar. Eskiden balıklandıramadığımız göletleri şimdi balıklandırıyoruz. Hiçbir şekilde artık güvenlik kaygısı olmadan üreticilerimiz her alanda çalışmalarını rahatlıkla yapabiliyorlar" dedi.

Huzur ortamının yeniden tesis edilmesiyle bölgede ve Siirt’te göçü tersine çevirmeyi amaçladıklarını da dile getiren Demirhan, bu konuda çok güzel gelişmeler yaşandığını, özellikle bu yıl çok fazla ailelerin geri dönüş yaptığına tanık olduğunu ifade etti. Demirhan, "Daha dün 195 genç çiftçimize her birine 30 bin hibe kaynağının sözleşmesini imzaladık. Her biri hayvancılık, arıcılık, sebze ve seracılık konusunda farklı farklı çalışmaları oldu. kurum olarak da bu konuda destekliyoruz" diye konuştu.