Yaz Kur’an kursu öğrencileri bilgide yarıştı

Yaz aylarında ilde gerçekleştirilen kurslarda eğitim gören öğrencilerin birbirleri arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeleri, birlik ve beraberliklerini pekiştirmeleri ve aralarında bilgi paylaşımında bulunmaları amacıyla düzenlenen dini bilgiler yarışmasına il genelinde eğitim gören öğrenciler katıldı. Yarışmada katılımcılara Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere itikat, ibadet, ahlak ve siyer konularından sorular soruldu.

Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camiinde düzenlenen yarışmanın Komisyon Başkanlığını İl Müftüsü Ahmet Altıok, müftü yardımcıları Muhammed Özdemir ve Mehmet Şirin Ayral yaptı. Yarışmanın sonunda, Safa Kur’an kursu öğrencisi Burhan Tanrıyatapan birinci, Halid Bin Velid Camii öğrencisi Muhammed Akdemir ikinci, Şeyh Tayyar Camii öğrencisi Suat Tav üçüncü oldu. Yarışmanın finalinin ise 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 20:00’de Demokrasi Meydanında yapılacağı belirtildi.

Yaz Kur’an kurslarının çocuklara, küçük yaşta Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmede büyük önem arz ettiğini belirten Müftü Altıok, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı doğrultusunda ilimiz genelindeki Kur’an kurslarımız ve camilerimizdeki kurslarda ders gören öğrencilerimize yönelik olarak bir yarışma düzenledik. Bu yarışma sonunda başarılı olan ve dereceye giren öğrencilerimiz 14 Ağustos Salı günü saat 20:00’de Demokrasi Meydanında ilçelerimizin katılımları ile birincilik için yarışacak, ilahiler okunacaktır. Kurs hocalarımıza da böyle başarılı öğrenciler yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum başarılarının devamını diliyorum” dedi.