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Yeni atanan öğretmenlere bilgilendirme eğitimi

Siirt’te yeni atanan öğretmenlere, Halk Eğitim Merkezi tarafından kurumları tanıma ve bilgilendirme eğitimi verildi.

Siirt'te yeni atanan öğretmenlere, Halk Eğitim Merkezi tarafından kurumları tanıma ve bilgilendirme eğitimi verildi.


Türk Kızılay Şubesi Başkanı Yener Tanık, hizmet içi eğitim programı kapsamında yeni atanan öğretmenlere, kurumların görevleri ve Kızılay bilinci hakkında bilgiler paylaştı. Kızılay'ın ilk yardım çalışmaları başta olmak üzere tanıtıcı film izletildi. Daha sonra kan bağış merkezi personeli tarafından kan bağışı ve önemi ile ilgili bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

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