Yetim çocuklar sinema ile buluşturuldu

İHH Siirt Şubesi, Siirt Belediyesi desteğiyle ’Yetim Gülerse Dünya Güler’ sloganı ile çok sayıda çocuğu, annesiyle birlikte evlerinden alarak Bahçelievler Mahallesinde bir alışveriş merkezinde yemekte ağırladı. Yaşları 8-12 arasında değişen çocuklar sinemaya gitti, daha sonra anneleriyle bowling oynadı. Düzenlenen etkinliğe dahil olan AK Parti Siirt milletvekili Yasin Aktay, Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti Siirt İl Başkanı Özgür Fuat Çalapkulu ve İHH Siirt yetkilisi Sadullah Eldemir, çocuklarla oyun oynadı.

Siirt Milletvekili Yasin Aktay, yetime değer veren, sahip çıkan bir inancın mensupları olarak bu tür sosyal faaliyetleri önemsediklerini, desteklerinden dolayı emeği geçen Siirt Belediyesi ve İHH yetkililerine teşekkür ettiğini söyledi.

Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın ise insan odaklı bir belediyecilik anlayışı içinde olduklarını, kent merkezinde çocuklara yönelik yeşil alan ve oyun grupları kurarak bu anlayışı hayata geçirdiklerini belirtti. Taşkın, bugün de İHH ile birlikte çocukları ağırlayarak onlara eğlenceli bir gün yaşattıklarını söyledi.

İHH yetkilisi Sadullah Eldemir de Dünya Yetimler Günü etkinlikleri kapsamında anneleriyle birlikte evlerinden alınan çocuklara yemek ikram edildiğini, sinema izletip oyunlar oynatıldığını söyledi.