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08 Mayıs 2018 10:12

Yıldızlar Siirt’ten geçti

Siirt’te 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali’nin açılış törenine katılan ünlü yıldızlar, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yıldızlar Siirt’ten geçti

08 Mayıs 2018 10:12

Siirtli gençlerin yıldızlara gösterdiği yoğun ilgi izdihama neden oldu.


Siirt Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği işbirliğince gerçekleştirilen festivalin açılışı, havanın yağışlı olması nedeniyle TÜRGEV Emine Erdoğan Konferans Salonunda yapıldı. Düzenlenen törende konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, en güzel tanıtımın sinema ile görsel sanatla yapılabileceğini söyledi. Atik, "Biz de Siirt’te böyle bir çalışmanın yapılabileceğini söyledik. Çünkü geçmişte görev yaptığım yerlerde sinemanın tanıtımın ne kadar katkı sağladığını gördüm. Bunu AK Parti Siirt Milletvekili Yasın Aktay ile gerçekleştirdik ve hemşehrilerimizden de destek gördük" dedi.


AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay ise sanat ve estetiğin öneminden bahsederek, "Hizmetlerin yanında sanat boyutunu hiçbir zaman ihmal etmememiz gerekir. Çünkü sanat bizi zarifleştirir nezihleştirir, bu güzel etkinlikte bizleri yanlış bırakmayan sanat çevresine de Siirtliler adına teşekkür ederim" diye konuştu.


Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da desteklerinden dolayı gelen tüm konuklara teşekkür etti. Siirt’te ilk defa bu düzeyle bir kısa film festivali düzenlendiğini aktaran Başkan Vekili Taşkın, 5 gün sürecek etkinlikte Siirt’in geçmiş tarihlerindeki güzellikleri ileriye taşıyacaklarını söyledi.


Daha sonra sahneye davet edilen Hülya Koçyiğit, Bulut Aras ve Birol Güven’e yaşam boyu onur ödülleri, sinema oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu’na da sanatta 50. yıl nedeniyle plaket verildi.



Göksel’e büyük ilgi


Yapılan konuşmaların ardından Göksel tarafından konser verildi. Gençler geç saate kadar Göksel’in birbirinden güzel şarkılarıyla kendinden geçti. Yoğun bir izdiham yaşanırken, ses sanatçısı Göksel’in sahneye gelmesiyle gençler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı gençler de özçekim yaparak günün keyfini çıkardı. Gençlerin yoğun ilgisi zaman zaman izdihama neden oldu.




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