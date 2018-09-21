Yöresel kıyafeti hem giyiyor hem yapıyor

Siirt'te yaklaşık yarım asırdır terzilik yapan 4 çocuk babası 63 yaşındaki Ahmet Alak, bölgede saf tiftikten yapılan yöresel kıyafet olan şal-şapik elbisesi diken bir kaç esnaftan biri.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kuyumcular Çarşısında atölyesini, ilerleyen yaşına rağmen her gün sabah erken saatlerinde açan Alak, mesleğe olan aşkı nedeniyle ve Türkiye'de şal-şapik kıyafeti diken birkaç esnaftan biri olduğu için Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yılın ahisi seçildi. Düğün, gösteri gibi etkinlilerde giymek üzene vatandaşlardan gelen yöresel kıyafet modellerini diken Alak, işyerinde halen 40 yıl öncesinden kalma ütüsü ve dikiş nakış makinesi ile çalışıyor. Mesleğe daha 12-13 yaşlarındayken ilgi duyduğunu, Siirt'in ünlü terzisinin dikkatini çektiği için yanında çırak olarak başladığını aktaran Alak, eski günlerinden bahsederken gözleri doluyor.

Mesleği ilk günkü heyecanla sürdüren Alak, 10-15 yıl önce işini büyütmek için aldığı 10 dikiş nakış makinesi, mesleği öğretecek çırak, maddi imkansızlıktan dolayı ustaya para veremediğinden dolayı aldıkları malzeme pas tutmaya bırakılmış. Mesleğin teknolojiyle bitme noktasına geldiğini de dile getiren Ahmet Alak, "Yazın serin kışın sıcak tutan ve bir dönem bölgedeki insanların en çok rağbet gösterdiği şal-şapik kumaşından yapılan yöresel kıyafet yapıyorum. Ancak son zamanlarda da buna ilgi kalmadı. Yine de bu kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Saf tiftik keçisinin kılından ve boya kullanılmayan yapılan şal şapik kıyafetini hem yapıyorum hem de giyiyorum" dedi.

Yılın ahisi seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Alak, ömrü vefa edene kadar bu mesleği sürdüreceğini aktardı. Terzi atölyesinde Ahmet Alak'ın yanında yardımcı olarak görev yapan Fahri Demir ise para getirmediği için kimsenin çırak vermediği terzilik mesleğinin yaşatılması ve bu mesleğe ömrünü adayan esnafa da destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu, terzilik mesleğine ömrünü adayan ve aynı zamanda iyi ahlakıyla esnaflara örnek olan terzi Ahmet Alak'ı yılın ahisi seçtiklerini aktardı. Koyuncu, "Ahmet kardeşimiz yöresel kıyafet olan şal şapik dikiyor. Yaptıkları ortadadır, kendisini kutluyorum" diye konuştu.