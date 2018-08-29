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29 Ağustos 2018 13:19

Zabıta ekipleri kasapları denetledi

Siirt Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri ve Tarım Müdürlüğü gıda ekipleri, kent merkezinde bulunan et ve et ürünleri satan esnafı denetledi.

Zabıta ekipleri kasapları denetledi

29 Ağustos 2018 13:19


Et ve et ürünlerinin dışarıda teşhirinden doğabilecek sağlık problemleri, hijyen ve sağlık koşulları kaçak et kesimi ve kullanımı önlemek ve daha sağlıklı bir ortamda et ve et mamullerini tüketebilmesi için Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri ve Tarım Müdürlüğü gıda denetim ekipleri kentte bulunan kasaplara denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde kasaplara etlerin dışarıda teşhir edilmemesi, damgasız kaçak et kesiminin yapılmaması ve bu etlerin kullanılmaması yönünde denetim ekipleri tarafından uyarıldı. Hijyen, temizlik ve diğer konularda uyarılan kasaplara eksiklerinin giderilmesi için süre verildiği belirtildi.




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