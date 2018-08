Zabıta ekipleri kasapları denetledi

Et ve et ürünlerinin dışarıda teşhirinden doğabilecek sağlık problemleri, hijyen ve sağlık koşulları kaçak et kesimi ve kullanımı önlemek ve daha sağlıklı bir ortamda et ve et mamullerini tüketebilmesi için Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri ve Tarım Müdürlüğü gıda denetim ekipleri kentte bulunan kasaplara denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde kasaplara etlerin dışarıda teşhir edilmemesi, damgasız kaçak et kesiminin yapılmaması ve bu etlerin kullanılmaması yönünde denetim ekipleri tarafından uyarıldı. Hijyen, temizlik ve diğer konularda uyarılan kasaplara eksiklerinin giderilmesi için süre verildiği belirtildi.