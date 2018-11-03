Zehirlenen öğrenciler taburcu oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde henüz nedeni tespit edilemeyen gaz sızıntısından etkilenerek hastanelere kaldırılan 53 öğrencinin taburcu edilerek evlerine gönderildiği belirtildi.

44'ü Kurtalan Devlet Hastanesinde, 7'si Siirt Devlet Hastanesi, 2'sinin de Siirt'teki özel hastanelerde tedavi gördüğü 53 öğrencinin tümü taburcu edildi. Tedbir amaçlı gece saatlerinde yurtta kalan diğer öğrenciler de tahliye edilerek hafta sonunu ailelerinin yanına gönderildi. Sağlık durumu iyi olan öğrencilerin bir kısmı gece saatlerinde bir kısmı da sabaha doğru taburcu edildi. Olayın yaşanmasının akabinde Siirt Valisi Ali Fuat Atik, başta güvenlik birimleri olmak üzere AFAD, UMKE, sağlık ekiplerini iyi koordine ederek büyük bir karışıklığın yaşanmasının önüne geçerken, rahatsızlanan öğrenciler sağlık görevlilerince düzenli bir şekilde ilk tedavileri yapıldıktan sonra ambulansla hastanelere nakilleri sağlandı.

Olayın neden kaynaklandığı yönünde geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.