Ziraat Mühendisleri Odası Seçimleri yapıldı

Tek liste ile gidilen seçim sonucunda İrfan Obay Siirt Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi, Yusuf Eldemir ise İl Temsilcisi yardımcısı ve Genel Kurul Delegesi olarak belirlendi. Tüm delegelere teşekkür eden Obay, "Üyelerimiz tarafından verilen görevin önemi ve sorumluluğunu iyi biliyoruz. Elimizde taşıdığımız bu bayrağı daha yükseğe taşıma gayreti içerisindeyiz. Tüm siyasi mülahazalardan uzak bir tutum ve davranışla, herkese eşit mesafede durarak tüm Ziraat Mühendislerinin kendini odaya ait hissedebileceği bir yönetim anlayışı içerisindeyiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da odamızın ilkeleri doğrultusunda Siirt’in en önemli sivil toplum örgütü olarak gerek mesleğimizin onuru, itibarı ve kamuoyunda hak ettiği saygınlığı kazanması adına, gerekse de toplum yararına olan çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam edecektir" dedi.