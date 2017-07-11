15 Temmuz anma etkinlikleri başladı

Etkinlikler kapsamında bugün Ayancık’ın Büyükdüz köyünde Şehit Ömercan Açıkgöz’ün mezarı ziyaret edildi. Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı Şefaattin Serten, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Başsavcısı Duygu Bayar, Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Vali Hasan İpek yaptığı açıklamada, “Hain darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz Haftası’nı, darbeyi lanetleme haftası olarak ilan ettik. Bugün 11 Temmuz’da saat 11.00’de Sinopumuzun gururu, 15 Temmuz şehidimiz sevgili Ömercan Açıkgözü mezarında biz bu etkinliklerimizi başlattık. Burada başlatmamızın asıl sebebi 1995 doğumlu gencimizi elinde silahı yokken Skorsky helikopter ile şehit ettiler. Bu gencimizi şehit eden hainler bu ülkenin vatandaşı değillerdir. Bu hainler şehidimize kıydılar. Böyle bir yapının içindeki laneti biz bir hafta olarak Sinop’ta sürdüreceğiz. Bugün tüm ilçelerimizde, merkez camilerimizde şehitlerimiz için mevlit okutacağız. Daha sonra programımızda mevlit okumasıyla birlikte yemek programımızda olacak. Spor etkinliği yapacağız. Onun dışında birçok konferanslar, etkinlikler ve yine 15 Temmuz günü Sinop merkezde yürüyüş yapacağız. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Onunla birlikte 15 Temmuz günü de 15 Temmuz’da olan olayları halkımıza göstereceğimiz sinema hazırlayacağız. Daha sonra ise nasip olursa 01.13’te tüm Sinop’tan salalar verilecek. Bu salaların üzerine de yine 15 Temmuz nöbetimiz başlayacak. Ayrıca Ömercan kardeşimiz Külliyede şehit oldu. Bu kardeşimiz için de Sinop’ta hatıra ormanı açılışı yapacağız. Bu etkinliklerle 15 Temmuz’u hatırlamak ve anmak isteyeceğiz” dedi.