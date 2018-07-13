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13 Temmuz 2018 18:08

15 Temmuz şehitleri hatıra ormanı açılışı yapıldı

Sinop’ta “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı" açılışı yapıldı.

15 Temmuz şehitleri hatıra ormanı açılışı yapıldı

13 Temmuz 2018 18:08


15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı açılış törenine saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Ardından, burada konuşan Sinop Valisi Köksal Şakalar, ”Sürekli 15 Temmuz’u anlatıyoruz. Anlatmaya devam ediyoruz. Başta kahraman şehitlerimiz olmak üzere onlara rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz. Bunları 15 Temmuz Pazar günü de anlatacağız. Ama ben asıl bugün ki ağaç dikme etkinliğinden dolayı bizim milletimizin, bizim Türklüğümüzün bir hassasiyetini tekrar etmek istiyorum. Bizler çocuğumuz doğduğunda ağaç dikeriz. Bir mezarımız olduğunda, cenazemiz olduğunda mezarlığa ağaç dikeriz. Bizim için ağaçlar adeta doğumu, ölümü, ölümden sonraki tekrar dirilmenin sembolü gibidir. Bu vesile ile hatıra ormanı oluşturuyoruz. Hem şehitlerimizi unutmamak. Hem gelecek nesillere hatırlatmak adına hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.


15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı açılışına Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın yanı sıra, Sinop Valisi Yardımcısı Mehmet Tanışır, Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik katıldı.


Fidan dikimi ile program son buldu.




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