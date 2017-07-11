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11 Temmuz 2017 15:39

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

11 Temmuz 2017 15:39


Alaaddin Camisi’nde protokol ve vatandaşlar birlikte öğle namazı kıldı. Namazın ardından caminin avlusunda yemek programı düzenlendi. Sinop Valisi Hasan İpek, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek onlara baş sağlığı diledi. Mevlit programında Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.


Programa ayrıca AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Şefaattin Serten, Sinop İl Emniyet Müdür Ercan Dağdeviren, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü ve vatandaşlar katıldı.




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