Prof. Dr. Şahin, "15 Temmuz denildiğinde ihanetin dibini de gördük. Aynı zamanda kahramanlığın zirvesini de" dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konulu Konferans düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin tarafından katılımcılara brifing verilmesi ile devam etti. Prof. Dr. Şahin, "15 Temmuz denildiğinde ihanetin dibini de gördük. Aynı zamanda kahramanlığın zirvesini de. Bunların hepsi birkaç saat içinde yaşandı. Bu yüzden 15 Temmuz unutulmaması gereken bir tarihtir. Belki içinde olduğumuz için çok önemsemiyoruz ama bizim coğrafyamız için, yakın coğrafyamız için sadece Türkiye için söylemiyorum. En az Fransız İhtilali kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Fransız İhtilali hakkında sanırım herkesin az ya da çok bilgisi vardır. Dünyanın değiştirildiği tarih olarak okutulur. Biz de bunu okuturuz. Orta okulda, lisede, üniversitede daha sonraki süreçte de bunu okuturuz. 15 Temmuz’da yaşananlara ise baktığımız da neden oldu, sebebi neydi? Bunları sormak lazım. Bana ait bir tanımlama, sizinle de paylaşmak isterim. Tipi bizden olupta çipi bizden olmayanların harekete geçmeseydi 15 Temmuz. Tipine baktığınız zaman bizim gibiler. Ama çipine baktığınız zaman bizden değildi bunlar. Bu yaklaşık 40-50 yıllık bir projenin kanlı girişimiydi. Buna sadece bir grup olarak bakmayın. Bu dünyanın en güçlü istihbarat yapılanmasının, Türkiye’de Türkiyeliymiş gibi gözüken grubunun harekete geçirilmesiydi. 40-50 yıllık yatırım yaptılar. Adamların 40-50 yıllık ortaya koymuş oldukları yatırım yapmış oldukları, bu kanlı çeteyi hiçbir hesabı olmayan, vatanından başka hiç elinde bir şey olmayan, Anadolu’nun kavruk çocuklarının 4 saat içinde bunu bitirdiğini gördük. İnsanlarımız o gece neyin ne olduğunu anladılar. Biliyoruz ki, vatan giderse her şey gider" diye konuştu.

Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen konferansa Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Menderes Dümen, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve vatandaşlar katıldı.