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160 keçi ile 40 yıldır 8 çocuğa bakıyor

Sinop’ta yaşayan 66 yaşındaki Kasım Altun, 40 senedir çobanlık yaparak 8 çocuğunun ve kendisinin geçimini sağlıyor.

Sinop'ta yaşayan 66 yaşındaki Kasım Altun, 40 senedir çobanlık yaparak 8 çocuğunun ve kendisinin geçimini sağlıyor.


Sinop'un Boyabat ilçesinde 53 senedir Kurusaray köyünde yaşayan ve 160 keçisiyle çobanlık yaparak 8 çocuğunun ve kendisinin geçimini sağlayan Altun, halinden memnun olduğunu belirtti.


Kasım Altun, "Geçimimizi sağlıyoruz Allah'a şükür. Ağlayacak durumumuz yok. 40 senedir çobanlık yapıyorum. Halimden memnunum. Kışın da hiçbir zorluk çekmiyorum. Allah devlete zarar vermesin. Devlet iyi olursa bizler de iyi oluruz" dedi.

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