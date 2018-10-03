3 tekerlekli motosiklet devrildi: 2 yaralı

Sinop'un Dikmen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan, henüz sürücü belirlenemeyen plakasız 3 tekerlekli motosiklet Dikmen Kavşağı'nda refüje çarpması sonucu takla attı. Kazada Cemal Ünlütürk ve Kadir Ünlütürk yaralandı. Kazada ağır yaralanan Kadir Ünlütürk Gerze Devlet Hastanesine, diğer yaralı Cevat Ünlütürk ise Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.