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5 kiloluk torikler 125 lira

Sinop’ta balıkçılar tarafından avlanan ve her biri 3 ve 5 kilogram ağırlığında olan torikler, tezgahlarda tanesi 100-125 liradan satışa sunuluyor.

Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan ve her biri 3 ve 5 kilogram ağırlığında olan torikler, tezgahlarda tanesi 100-125 liradan satışa sunuluyor.


Balıkçı Ahmet Gül, toriğin Karadeniz'de az miktarda avlanan bir balık türü olduğunu söyledi. Gül, 3 ve 5 kilogram ağırlığındaki toriklerin tanesinin 100-125 liradan satıldığını ifade ederek, "Torikler az avlandığı için fiyatı yüksek. Buna rağmen vatandaşlar ilgi gösteriyor. İnşallah bundan sonra daha fazla avlanır da fiyatı da düşer. Vatandaşlar daha çok ilgi gösterir" ifadelerini kullandı.

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