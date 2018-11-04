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7. sınıf öğrencisi Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezinin işbirliğinde yürütülen ve bu yıl 7.

'si düzenlenen ‘Sabır' temalı ulusal yarışmada Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nimet Biçer, Karikatür dalı ortaokullar kategorisinde Türkiye birincisi oldu.


İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Nimet Biçer'e ödül olarak ENSAR Vakfı tarafından 6 bin TL burs ödülü takdim edildi. Ödülünü alan Nimet Biçer'in mutluluğu gözlerinden okundu.


Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil Gündoğdu, "Öğrencimizi tebrik ediyor, teşvik ve yönlendirmeleri dolayısıyla Müdür Yardımcısı Murat Esen'e; sanatını sevdiren ve öğrencilerimize cömertçe aktarmayı başaran Aşkın Ayrancıoğlu Bey'e teşekkür ederim" dedi.

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