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21 Kasım 2017 18:16

70 bin kitap okurunu bekliyor

Sinop Dr.

70 bin kitap okurunu bekliyor

21 Kasım 2017 18:16

Rıza Nur Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, kütüphanelerinde bulunan 70 bin kitabın okurunu beklediğini söyledi.


Sinopluları kütüphaneye kitap okumaya davet eden Erol Akarslan, "Yılda 5 bin civarında kitabımız geliyor, biz de kütüphane olarak bir an önce teknik işlemlerini yapıp okurumuzla buluşturmak için gayret veriyoruz. Bu manada Sinoplu hemşehrilerimizi kütüphanemize bekliyoruz. Gerek kitap çeşidi gerekse süreli yayın çeşidi bakımından oldukça zengin bir koleksiyona sahibiz. Konum itibariyle de Sinop’un en güzel yerinde yer alıyor kütüphanemiz. Vatandaşlarımız gelsinler bu ortamı görsünler, faydalansınlar. 70 bine yakın kitabımız burada vatandaşlarımızı bekliyor. Son zamanlarda gerek üniversite sınavı gerekse kamu Personeli Seçme Sınavı’na çalışmak için öğrenciler kütüphaneden istifade ediyor. Mesai saatinin başlamasıyla beraber okurlarımız kütüphanedeki yerlerini alıyorlar. Artık 19.00’a kadar hizmet veriyoruz. Gençlerimiz o saate kadar derslerini çalışıyorlar. 293 adet süreli yayınımız var. Dergi ve gazetelerimiz burada okurlarını bekliyor. Vatandaşları kitap okumaya, gazete okumaya bir kahvemizi içmeye bekliyoruz" dedi.




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