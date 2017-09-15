89. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

yıldönümü kutlandı.

İskele Meydanı’ndaki törende, Atatürk’ün kente gelişini simgeleyen tekneyle, denizden kıyıya getirilen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Vali Hasan İpek’e teslim edildi. Aldığı bayrağı üç kez öpen İpek, öğrencilere teşekkür etti.

Halk oyunları gösterisi sunulmasının ardından Vali Hasan İpek ve beraberindeki heyet, kortej eşliğinde Atatürk’ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Protokol üyeleri, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı.

Vali Hasan İpek ve Belediye Başkan Baki Ergül, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, İpek’in Atatürk’ün Sinop’a geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalaması ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesindeki anma programının ardından sona erdi.